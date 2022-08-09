Путин обсудил ситуацию вокруг агентства «Сохнут» с президентом Израиля

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Они обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию вокруг еврейского агентства «Сохнут». Об этом 9 августа сообщает РИА Новости.

Президенты договорились, что контакты по поводу «Сохнут» будут продолжены «по линии соответствующих ведомств обеих стран».



В Москву в конце июля прибыла делегация из Израиля для обсуждения судьбы агентства, которое Минюст РФ попросил ликвидировать. Ведомство считает, что «Сохнут» в своей работе «нарушал российское законодательство».