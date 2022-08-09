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    Путин обсудил ситуацию вокруг агентства «Сохнут» с президентом Израиля

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    Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Они обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию вокруг еврейского агентства «Сохнут». Об этом 9 августа сообщает РИА Новости.

    Президенты договорились, что контакты по поводу «Сохнут» будут продолжены «по линии соответствующих ведомств обеих стран».

    В Москву в конце июля прибыла делегация из Израиля для обсуждения судьбы агентства, которое Минюст РФ попросил ликвидировать. Ведомство считает, что «Сохнут» в своей работе «нарушал российское законодательство».

    Еврейское агентство «Сохнут» — международная организация, которая занимается репатриацией в Израиль. На его сайте указано, что с момента своего создания в 1929 году агентство «доставило в Израиль более трех миллионов репатриантов и создало в Израиле около тысячи новых поселений». Также одной из своих целей организация указывает помощь евреям в сохранении и укреплении связей с Израилем.

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