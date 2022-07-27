Путин с ними не встретится. В РФ направляется делегация из Израиля, чтобы урегулировать судьбу агентства «Сохнут»

В Москву в среду, 27 июля, отправится израильская делегация для встречи с российской стороной по вопросу агентства «Сохнут». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Израиля Яира Лапида.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин не планирует встречаться с членами делегации. Недавно власти Израиля заявляли, что им важны отношения с Россией, однако закрытие еврейского агентства «Сохнут» станет серьезным событием и отразится на отношениях с Москвой.