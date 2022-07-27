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    Путин с ними не встретится. В РФ направляется делегация из Израиля, чтобы урегулировать судьбу агентства «Сохнут»

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    В Москву в среду, 27 июля, отправится израильская делегация для встречи с российской стороной по вопросу агентства «Сохнут». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Израиля Яира Лапида.

    Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин не планирует встречаться с членами делегации. Недавно власти Израиля заявляли, что им важны отношения с Россией, однако закрытие еврейского агентства «Сохнут» станет серьезным событием и отразится на отношениях с Москвой.

    Ранее Минюст РФ попросил суд ликвидировать автономную некоммерческую организацию «Еврейское агентство «Сохнут», которая занимается репатриацией в Израиль. Ведомство считает, что «Сохнут» в своей работе «нарушал российское законодательство».

    Еврейское агентство «Сохнут» — международная организация, которая занимается репатриацией в Израиль. На его сайте указано, что с момента своего создания в 1929 году агентство «доставило в Израиль более трех миллионов репатриантов и создало в Израиле около тысячи новых поселений». Также одной из своих целей организация указывает помощь евреям в сохранении и укреплении связей с Израилем.

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