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    НАК: В России за полгода предотвратили более 60 террористических преступлений

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    За первое полугодие 2022 года в России предотвращено 61 преступление террористической направленности. Об этом по итогам прошедшего в Москве совещания 9 августа сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

    «В первом полугодии 2022 г. из 61 предотвращенного преступления террористической направленности 26 подготавливались молодыми людьми в возрасте до 25 лет, 32 преступления готовились к совершению лицами, попавшими под влияние неонацистской идеологии», — цитирует сообщение НАК «Интерфакс».

    «Фонтанка» писала, что одним из последних подобных случаев стало задержание в Карачаево-Черкесии россиянина, который, по данным ФСБ, готовил террористическую атаку на региональную прокуратуру и военкомат.

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