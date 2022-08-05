ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии. Задержанный даёт признательные показания

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии. Его готовил россиянин — сторонник запрещённого в РФ экстремистского «Правого сектора»* (организация запрещена на территории России — Прим. ред.). Подозреваемый задержан в столице республике — городе Черкесске, сообщает 5 августа «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.



Как уточнили в силовом ведомстве, задержанный — местный житель, гражданин РФ 1992 года рождения. В настоящий момент он даёт признательные показания, отметили в ЦОС. Возбуждено уголовное дело по «террористическим» статьям УК РФ.

