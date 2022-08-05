ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии. Задержанный даёт признательные показания

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии. Его готовил россиянин — сторонник запрещённого в РФ экстремистского «Правого сектора»* (организация запрещена на территории России — Прим. ред.). Подозреваемый задержан в столице республике — городе Черкесске, сообщает 5 августа «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Как уточнили в силовом ведомстве, задержанный — местный житель, гражданин РФ 1992 года рождения. В настоящий момент он даёт признательные показания, отметили в ЦОС. Возбуждено уголовное дело по «террористическим» статьям УК РФ.
По адресу проживания мужчины, в оборудованном им тайнике нашли два самодельных взрывных устройства мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте каждое, компоненты для изготовления СВУ. Также обнаружены схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, а в используемых средствах связи — переписка с активными участниками «Правого сектора», заявили в ФСБ.
По данным спецслужбы, после совершения террористической атаки мужчина планировал уехать на Украину.
*Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.