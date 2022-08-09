Водитель «Лады» пошел на разворот и сбил подростка на питбайке под Петербургом

Неудачный маневр водителя автомобиля отправил в больницу юного мотоциклиста во Всеволожском районе Ленобласти вечером 8 августа.
В 18:55 на 18-м километре автодороги Осиновая Роща — Магистральная 59-летний житель Подмосковья, двигаясь на автомобиле LADA Vesta от Агалатово в сторону Елизаветинки, пошел на разворот, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с ехавшим сзади попутным питбайком Wels RT 125 под управлением 16-летнего местного жителя. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 августа.
В результате ДТП управлявший питбайком студент колледжа получил сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.