    Пробки

    4/10

    usd60.32eur61.16
    Искупил актив ДонбассомГрязная работа за спасибоДополнительный набор в вузыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Водитель «Лады» пошел на разворот и сбил подростка на питбайке под Петербургом

    2377
    6 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Неудачный маневр водителя автомобиля отправил в больницу юного мотоциклиста во Всеволожском районе Ленобласти вечером 8 августа.

    В 18:55 на 18-м километре автодороги Осиновая Роща — Магистральная 59-летний житель Подмосковья, двигаясь на автомобиле LADA Vesta от Агалатово в сторону Елизаветинки, пошел на разворот, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с ехавшим сзади попутным питбайком Wels RT 125 под управлением 16-летнего местного жителя. Об этом «Фонтанке» стало известно 9 августа.

    ПоделитьсяПоделиться

    В результате ДТП управлявший питбайком студент колледжа получил сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

    Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское»
    Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО «Агалатовское»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close