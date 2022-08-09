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    В Мурино второй пожар за вечер. Теперь там могут гореть бани

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    В ночь на 9 августа в Мурино произошёл уже второй крупный пожар за последние несколько часов. Вслед за сгоревшим складом в промзоне теперь воспламенилось здание по адресу: Садовая улица, 48. Об этом сообщают читатели «Фонтанки» и подписчики паблика «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

    читатель «Фонтанки»

    По предположениям наших читателей, по указанному адресу в Мурино могут гореть «Петровские бани». Между тем оператор сауны сообщила «Фонтанке», что на данный момент информации о пожаре в бане на Садовой улице сотрудникам не поступала.

    Напомним, что за несколько часов до этого в Мурино случился крупный пожар в складском помещении на территории промзоны. Огнём оказалось повреждено 1,5 тыс. квадратных метров металлического ангара.

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