В Мурино второй пожар за вечер. Теперь там могут гореть бани

В ночь на 9 августа в Мурино произошёл уже второй крупный пожар за последние несколько часов. Вслед за сгоревшим складом в промзоне теперь воспламенилось здание по адресу: Садовая улица, 48. Об этом сообщают читатели «Фонтанки» и подписчики паблика «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».
читатель «Фонтанки»
По предположениям наших читателей, по указанному адресу в Мурино могут гореть «Петровские бани». Между тем оператор сауны сообщила «Фонтанке», что на данный момент информации о пожаре в бане на Садовой улице сотрудникам не поступала.
Напомним, что за несколько часов до этого в Мурино случился крупный пожар в складском помещении на территории промзоны. Огнём оказалось повреждено 1,5 тыс. квадратных метров металлического ангара.