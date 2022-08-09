Пассажирский автобус врезался в дорожное ограждение в Колпино

В Петербурге произошло очередное происшествие с участием рейсового автобуса. Городской транспорт умудрился врезаться в дорожное ограждение в Колпино. Об этом поздно вечером 8 августа сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

По данным «Фонтанки», ДТП произошло на Оборонной улице при повороте на улицу Анисимова в районе 22:20. Что конкретно послужило причиной аварии, в настоящий момент выясняется.



«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

