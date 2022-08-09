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    Пассажирский автобус врезался в дорожное ограждение в Колпино

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    В Петербурге произошло очередное происшествие с участием рейсового автобуса. Городской транспорт умудрился врезаться в дорожное ограждение в Колпино. Об этом поздно вечером 8 августа сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

    По данным «Фонтанки», ДТП произошло на Оборонной улице при повороте на улицу Анисимова в районе 22:20. Что конкретно послужило причиной аварии, в настоящий момент выясняется.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Напомним, что в последнее время происшествия с пассажирскими автобусами в Петербурге случаются с завидной регулярностью. Довольно часто они воспламеняются. Почему в городе на Неве горят новые автобусы — читайте в нашем материале.

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