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    В МИД РФ призвали США вернуть своё ядерное оружие из третьих стран

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    Представитель России на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН призвал США незамедлительно вывезти своё ядерное оружие из третьих стран. С таким заявлением 8 августа выступил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

    «Ядерное оружие США должно быть вывезено на национальную территорию», — цитирует Вишневецкого РИА Новости.

    Российский дипломат также добавил, что партнёрство США, Великобритании и Австралии AUKUS «формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

    «Фонтанка» писала, что ранее представитель российской делегации в ООН Андрей Белоусов описал гипотетическую ситуацию применения ядерного оружия.

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