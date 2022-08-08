В МИД РФ призвали США вернуть своё ядерное оружие из третьих стран

Представитель России на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН призвал США незамедлительно вывезти своё ядерное оружие из третьих стран. С таким заявлением 8 августа выступил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
«Ядерное оружие США должно быть вывезено на национальную территорию», — цитирует Вишневецкого РИА Новости.
Российский дипломат также добавил, что партнёрство США, Великобритании и Австралии AUKUS «формирует предпосылки к началу нового витка гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
«Фонтанка» писала, что ранее представитель российской делегации в ООН Андрей Белоусов описал гипотетическую ситуацию применения ядерного оружия.