    Пробки

    1/10

    usd60.32eur61.16
    Искупил актив ДонбассомГрязная работа за спасибоБои ММА в МуриноОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Без праздника, но с огоньком. В Петербурге зажгли Ростральные колонны

    1635
    5 комментариев

    Вечеру понедельника прибавили праздничной атмосферы огни Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова. В календарь можно не заглядывать — особенных дат для Петербурга в нём сегодня нет.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщили «Фонтанке» в комитете по энергетике и инженерному обеспечению, 8 августа петербуржцам и гостям города посчастливилось понаблюдать огни над Васильевским островом внепланово — в понедельник проводили пробный розжиг, чтобы проверить работу оборудования Ростральных колонн.

    «Репетируют» перед 80-летием исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. 9 августа на Стрелке пройдет концерт «Ленинградская симфония на берегах Невы». Его будет сопровождать световое и визуальное шоу, пламя на колоннах также будет гореть.

    В понедельник зажжённые факелы на Ростральных колоннах можно было наблюдать до 23:30.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close