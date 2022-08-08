Без праздника, но с огоньком. В Петербурге зажгли Ростральные колонны

Вечеру понедельника прибавили праздничной атмосферы огни Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова. В календарь можно не заглядывать — особенных дат для Петербурга в нём сегодня нет.
Как сообщили «Фонтанке» в комитете по энергетике и инженерному обеспечению, 8 августа петербуржцам и гостям города посчастливилось понаблюдать огни над Васильевским островом внепланово — в понедельник проводили пробный розжиг, чтобы проверить работу оборудования Ростральных колонн.
«Репетируют» перед 80-летием исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. 9 августа на Стрелке пройдет концерт «Ленинградская симфония на берегах Невы». Его будет сопровождать световое и визуальное шоу, пламя на колоннах также будет гореть.
В понедельник зажжённые факелы на Ростральных колоннах можно было наблюдать до 23:30.