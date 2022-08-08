Wizz Air возобновит полёты из России в ОАЭ в октябре

Венгерский лоукостер Wizz Air возобновит полёты между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Как следует из данных системы бронирования на сайте Wizz Air Abu Dhabi, полёты из Москвы в Абу-Даби авиакомпания вновь начнёт осуществлять с 3 октября. Рейсы будут совершаться из аэропорта Внуково с частотой 7 раз в неделю.



Для въезда на территорию ОАЭ российским туристам потребуется либо результат ПЦР-теста, либо сертификат о вакцинации на английском языке. По прибытии в аэропорт нужно будет пройти бесплатный скрининг, уточняется в сообщении.

