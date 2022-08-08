    Пробки

    1/10

    usd60.32eur61.16
    Искупил актив ДонбассомГрязная работа за спасибоБои ММА в МуриноОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Wizz Air возобновит полёты из России в ОАЭ в октябре

    1646
    5 комментариев

    Венгерский лоукостер Wizz Air возобновит полёты между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Как следует из данных системы бронирования на сайте Wizz Air Abu Dhabi, полёты из Москвы в Абу-Даби авиакомпания вновь начнёт осуществлять с 3 октября. Рейсы будут совершаться из аэропорта Внуково с частотой 7 раз в неделю.

    Для въезда на территорию ОАЭ российским туристам потребуется либо результат ПЦР-теста, либо сертификат о вакцинации на английском языке. По прибытии в аэропорт нужно будет пройти бесплатный скрининг, уточняется в сообщении.

    Напомним, в начале апреля Wizz Air уведомила своих клиентов, что отменяет все российские рейсы до конца октября.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close