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    Авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы в Россию до конца октября

    Венгерская авиакомпания Wizz Air уведомила своих клиентов, что отменяет все российские рейсы до конца октября.

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    «Wizz Air постоянно следит за текущей ситуацией, поэтому все рейсы в/из России будут отменены в течение всего летнего сезона до 30 октября. Рейсы удаляются из системы бронирования. О любых дальнейших изменениях будет сообщено в установленном порядке», — говорится в официальных аккаунтах авиаперевозчика в соцсетях в пятницу, 1 апреля.

    Wizz Air заявила о приостановке полетов в Россию через три дня после начала спецоперации на Украине. Из Петербурга самолеты авиакомпании в последнее время летали в Будапешт и Софию.

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    Комментарии (8)

    Фомальгаут
    Прощай, Европа!
    NoName1234
    Смешно… они и так постоянно переносили из за ковидом рейсы в Лондон….
    Ну и пускай сидят
    Kent_5e4ce28898395
    На моей памяти единственная компания, к самолетам которой в Пулково ставились два трапа
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