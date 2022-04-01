Авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы в Россию до конца октября

«Wizz Air постоянно следит за текущей ситуацией, поэтому все рейсы в/из России будут отменены в течение всего летнего сезона до 30 октября. Рейсы удаляются из системы бронирования. О любых дальнейших изменениях будет сообщено в установленном порядке», — говорится в официальных аккаунтах авиаперевозчика в соцсетях в пятницу, 1 апреля.



Wizz Air заявила о приостановке полетов в Россию через три дня после начала спецоперации на Украине. Из Петербурга самолеты авиакомпании в последнее время летали в Будапешт и Софию.

