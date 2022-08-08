Власти Мариуполя попросили Петербург забрать детей на осенние и зимние каникулы

Смены для школьников из Мариуполя в Петербурге продлят на предстоящие осенние и зимние каникулы, заявил губернатор Александр Беглов. Это было предложение из Донбасса.



«Во время видеомоста коллеги из Мариуполя попросили нас продолжить практику таких поездок, организовать их на осенних и зимних каникулах. Мы поддержали это предложение», — рассказал Беглов 8 августа в традиционном радиообращении.



Как писала «Фонтанка», дети, пережившие бомбёжки, ещё с «Алых парусов» сменами по две недели отдыхают в Курортном районе в сопровождении петербургских педагогов и учителей из родного города. На этой неделе в лагере «Дружных» откроется четвертая смена. На неё в Петербург привезут ребят в возрасте 13–15 лет.

