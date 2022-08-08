МЧС: Пожар на складе OZON в Подмосковье полностью ликвидирован

Пять дней потребовалось спасателям, чтобы справиться с последствиями пожара на складе OZON в подмосковной Истре. Он полностью ликвидирован, отчитались 8 августа в региональном ГУ МЧС.
«08.08.2022 в 18:00 ликвидация последствий пожара», – говорится в сообщении.
Возгорание произошло около половины первого дня 3 августа. Огонь спустя несколько часов охватил 55 000 квадратных метров. К вечеру произошло обрушение третий горящего здания. С огнем боролись 133 спасателя и 45 единиц техники. С неба воду сбрасывали два вертолета Ка-32.
Открытое горение ликвидировали только к 6 часам утра следующего дня. По данным МЧС, пострадали 11 человек, двое госпитализированы. Было возбуждено уголовное дело.