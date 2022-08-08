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    МЧС: Пожар на складе OZON в Подмосковье полностью ликвидирован

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    Пять дней потребовалось спасателям, чтобы справиться с последствиями пожара на складе OZON в подмосковной Истре. Он полностью ликвидирован, отчитались 8 августа в региональном ГУ МЧС.

    Фото: MSK1.RU
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    «08.08.2022 в 18:00 ликвидация последствий пожара», – говорится в сообщении.

    Возгорание произошло около половины первого дня 3 августа. Огонь спустя несколько часов охватил 55 000 квадратных метров. К вечеру произошло обрушение третий горящего здания. С огнем боролись 133 спасателя и 45 единиц техники. С неба воду сбрасывали два вертолета Ка-32.

    Открытое горение ликвидировали только к 6 часам утра следующего дня. По данным МЧС, пострадали 11 человек, двое госпитализированы. Было возбуждено уголовное дело.

    Фото: MSK1.RU

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