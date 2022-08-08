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    Шушары поплыли вслед за Пулково. Смотрите, как водители форсируют проспекты и дворы

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На юг Петербурга в первой половине 8 августа обрушились сверхрасчетные ливни. Дождь устроил потоп не только в Московском, но и в Пушкинском районе Петербурга. В Шушарах водителям пришлось плыть по дорогам и на крупных улицах и во дворах.

    Залитые водой дороги Шушар показали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Некоторые водители рисковали притопить газу, поднимая брызги, другие рулили аккуратно, не рискуя гнать волну и напороться на какой-нибудь сюрприз, скрытый водой.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Во дворах домов 12–10 на Школьной улице некоторым припаркованным машинам вода дошла до бампера, и даже пешеходам сложно было выйти из подъезда, не замочив ноги.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Не справилась с дождем ливневка и возле ТРК «Пулково-3». Из подземной парковки воду вычерпывали ведрами.

    Как рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», под основной ливневый удар попали три района: Московский, Пушкинский и Невский. Максимальную интенсивность осадков зафиксировали в последнем — 20,97 мм за 20 минут. На предприятии отметили, что при таком сильном ливне канализация не может принять весь объем стоков сразу, и на улицах образуются скопления воды, как было в районе Пулково, которые уходят через 15–30 минут после того, как дождь кончится.

    Канализационные сети в Шушарах, где случился потоп, находятся вне зоны ответственности предприятия. «В качестве оказания помощи для отвода воды с проезжей части на адрес оперативно прибыла бригада предприятия. В настоящее время вся вода отведена в канализацию», — отметили в Водоканале.

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