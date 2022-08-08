Шушары поплыли вслед за Пулково. Смотрите, как водители форсируют проспекты и дворы

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На юг Петербурга в первой половине 8 августа обрушились сверхрасчетные ливни. Дождь устроил потоп не только в Московском, но и в Пушкинском районе Петербурга. В Шушарах водителям пришлось плыть по дорогам и на крупных улицах и во дворах.

Залитые водой дороги Шушар показали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Некоторые водители рисковали притопить газу, поднимая брызги, другие рулили аккуратно, не рискуя гнать волну и напороться на какой-нибудь сюрприз, скрытый водой.