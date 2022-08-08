Шушары поплыли вслед за Пулково. Смотрите, как водители форсируют проспекты и дворы

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На юг Петербурга в первой половине 8 августа обрушились сверхрасчетные ливни. Дождь устроил потоп не только в Московском, но и в Пушкинском районе Петербурга. В Шушарах водителям пришлось плыть по дорогам и на крупных улицах и во дворах.
Залитые водой дороги Шушар показали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Некоторые водители рисковали притопить газу, поднимая брызги, другие рулили аккуратно, не рискуя гнать волну и напороться на какой-нибудь сюрприз, скрытый водой.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Во дворах домов 12–10 на Школьной улице некоторым припаркованным машинам вода дошла до бампера, и даже пешеходам сложно было выйти из подъезда, не замочив ноги.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Не справилась с дождем ливневка и возле ТРК «Пулково-3». Из подземной парковки воду вычерпывали ведрами.
Как рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», под основной ливневый удар попали три района: Московский, Пушкинский и Невский. Максимальную интенсивность осадков зафиксировали в последнем — 20,97 мм за 20 минут. На предприятии отметили, что при таком сильном ливне канализация не может принять весь объем стоков сразу, и на улицах образуются скопления воды, как было в районе Пулково, которые уходят через 15–30 минут после того, как дождь кончится.
Канализационные сети в Шушарах, где случился потоп, находятся вне зоны ответственности предприятия. «В качестве оказания помощи для отвода воды с проезжей части на адрес оперативно прибыла бригада предприятия. В настоящее время вся вода отведена в канализацию», — отметили в Водоканале.