В Пулково плыть. Дорога у ТРК на юге Петербурга превратилась в реку

читатель Равиль
Ливневые стоки не справились с дождем у торгового комплекса в Московском районе. Воду, заливающую подземную парковку «Пулково-3», вычерпывали ведрами.
читатель Равиль
Читатель «Фонтанки» прислал в редакцию последствия ливня, который около полудня прошел в Петербурге. На Шереметьевской улице появился новый канал.
читатель Равиль
Потоки воды устремились, судя по видео, на минусовый этаж. Также залита дорога, по которой приходится идти пешеходам. Так как ливневка не справляется, сотрудникам приходится вычерпывать воду вручную.