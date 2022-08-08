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    Роскомнадзор объяснил, почему россиянам заблокировали доступ к Patreon

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    Ограничение доступа к онлайн-платформам Patreon и Grammarly связано с распространением фейков о проведении специальной военной операции РФ на территории Украины, сообщили 8 августа в Роскомнадзоре, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

    Ранее представители сервиса Grammarly официально объявили о приостановке работы на территории России и Белоруссии из-за СВО, напомнили в РКН.

    О новых блокировках стало известно накануне. Как уточняла «Роскомсвобода», РКН заблокировал пацифистское заявление журнала DOXA на Patreon, но из-за использования сервисом протокола HTTPS стал недоступен весь сайт. Доступ к Grammarly ограничили из-за заявления о том, что он приостанавливает работу в России и Белоруссии.

    Patreon — платформа для распространения платного контента от авторов творческих произведений, а Grammarly — сервис для помощи в общении на английском языке.

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