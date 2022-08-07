Роскомнадзор заблокировал для россиян доступ к Patreon

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту для распространения творческих произведений по платной подписке Patreon и онлайн-платформе для помощи в общении на английском языке Grammarly. Регулятор внес страницы сайтов в реестр.

Корреспондент «Фонтанки» убедился в том, что сайты не открываются.

Как уточняет «Роскомсвобода», РКН заблокировал антивоенное заявление журнала DOXA на Patreon. Однако из-за использования сервисом протокола HTTPS стал недоступен весь сайт.