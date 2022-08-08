По делу о смертельном ударе током в Петербурге вынесен приговор. Электромонтер отказалась от признания вины в суде

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 8 августа, по версии следствия, подсудимая, которая с 2018 по 2020 год работала в Левобережном эксплуатационном районе СПб ГУП «Ленсвет», не увидела вовремя потенциально опасную ситуацию — на участке «Квартал 139 Щемиловка» провода зацепились за дерево, ослабли, а затем произошел обрыв.

Невский районный суд вынес приговор по делу о причинении смерти по неосторожности, которое было возбуждено в отношении обходчицы, электромонтера второго разряда Елены Ушаковой. На её участке в январе 2020 года гулявшая с собакой девушка получила смертельный удар током.

20 января 2020 года гулявшая с собакой около половины четвертого ночи девушка наступила на оголенный провод и скончалась от электрического разряда.



«Ушакова на этапе предварительного расследования вину признавала, но в суде передумала, просила ее оправдать», — отмечают в пресс-службе.



Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год, но освободил от него в связи с истечением срока давности.



«Фонтанка» писала, что дело несколько раз возвращалось на доследование. В ходе расследования у некоторых руководителей ГБУ «Ленсвет» прошли обыски, но ничего интересующего следствие там не нашли. В служебных помещениях Левобережного эксплуатационного района тоже изъяли документы и оргтехнику.

