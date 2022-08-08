Огненный рейв на флайбордах у Петропавловки переиграл смартфоны зрителей

Комитет по туризму Санкт-Петербурга
Фестиваль «Столица водного туризма» в Петербурге завершился взрывным по своей яркости шоу «Гидроцирк» и фейерверком у Петропавловской крепости. Горожане и гости Северной столицы оценили представление, которое воскресным вечером им показали профессиональные спортсмены — флайбордисты из сборной России и Таиланда — под бойкий саундтрек с басами рейв-группы Prodigy.
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Подсвеченные разными цветами струи невской воды вырывались из-под ног флайбордистов, взмывавших в небо и совершавших кульбиты в воздухе. Представлению предшествовал балет яхт, круживших по Неве под музыку Вивальди, а завершил вечер большой фейерверк под музыкальную композицию в исполнении оркестра «Фонограф» под управлением народного артиста России Сергея Жилина.
В рамках фестиваля «Столица водного туризма», организованного комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, зрителей два дня вдохновляли самые разнообразные культурные и спортивные события — «Джаз на воде» у стен Петропавловской крепости, две регаты — «Петровская акватория» и Туристская регата, фестиваль «Балтийская миля» в Кронштадте и, конечно, проводимый «Фонтанкой.ру» самый большой в мире заплыв сапсерферов «Фонтанка SUP», участниками которого стали около 6500 человек.