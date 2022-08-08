    Пробки

    4/10

    usd60.37eur61.36
    Интервью с ГоблиномГрязная работа за спасибоБои ММА в МуриноОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Огненный рейв на флайбордах у Петропавловки переиграл смартфоны зрителей

    1917
    1 комментарий

    Комитет по туризму Санкт-Петербурга

    Фестиваль «Столица водного туризма» в Петербурге завершился взрывным по своей яркости шоу «Гидроцирк» и фейерверком у Петропавловской крепости. Горожане и гости Северной столицы оценили представление, которое воскресным вечером им показали профессиональные спортсмены — флайбордисты из сборной России и Таиланда — под бойкий саундтрек с басами рейв-группы Prodigy.

    Соцсети полнятся любительскими видеорепортажами, авторы многих из которых признают: смартфоны не справлялись с такой красотой!

    Подсвеченные разными цветами струи невской воды вырывались из-под ног флайбордистов, взмывавших в небо и совершавших кульбиты в воздухе. Представлению предшествовал балет яхт, круживших по Неве под музыку Вивальди, а завершил вечер большой фейерверк под музыкальную композицию в исполнении оркестра «Фонограф» под управлением народного артиста России Сергея Жилина.

    ПоделитьсяПоделиться

    В рамках фестиваля «Столица водного туризма», организованного комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, зрителей два дня вдохновляли самые разнообразные культурные и спортивные события — «Джаз на воде» у стен Петропавловской крепости, две регаты — «Петровская акватория» и Туристская регата, фестиваль «Балтийская миля» в Кронштадте и, конечно, проводимый «Фонтанкой.ру» самый большой в мире заплыв сапсерферов «Фонтанка SUP», участниками которого стали около 6500 человек.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close