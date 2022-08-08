Огненный рейв на флайбордах у Петропавловки переиграл смартфоны зрителей

Фестиваль «Столица водного туризма» в Петербурге завершился взрывным по своей яркости шоу «Гидроцирк» и фейерверком у Петропавловской крепости. Горожане и гости Северной столицы оценили представление, которое воскресным вечером им показали профессиональные спортсмены — флайбордисты из сборной России и Таиланда — под бойкий саундтрек с басами рейв-группы Prodigy.



Соцсети полнятся любительскими видеорепортажами, авторы многих из которых признают: смартфоны не справлялись с такой красотой!