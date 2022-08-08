Итоги шторма. Петербург потерял почти целый парк из-за урагана

Более двух с половиной сотен деревьев сломаны в Петербурге из-за непогоды, которая обрушилась на город в начале минувших выходных, посчитали в комитете по благоустройству.

Как рассказали в ведомстве 8 августа, лишь в Курортном лесопарке выявлено 99 упавших деревьев, а в целом по Петербургу эта цифра доходит до 267. Из них 29 рухнули на проезжую часть, пострадали несколько автомобилей, оград и линий электропередач.

Более тысячи садово-парковых специалистов и почти 300 единиц техники до сих пор устраняют последствия непогоды в садах и скверах Петербурга — пилят и вывозят остатки поваленных штормом деревьев. На улицах города на Неве работают 843 специалиста ручного труда и почти 500 единиц техники дорожных предприятий.