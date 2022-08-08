Строительство развязки на год ограничит движение на перекрестке Дунайского с Московским шоссе

Дорожные работы и работы на коммуникациях с 10 августа добавят перекрытий и ограничений в пяти районах Петербурга. В том числе потеснят водителей на улице Профессора Попова и перекрестке Дунайского проспекта с Московским шоссе, сообщает 8 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
До 13 октября из-за ремонта дороги будет ограничено движение по улице Профессора Попова от Барочной улицы до улицы Даля. Объехать место работ можно будет по Барочной улице, Песочной набережной и улице Даля.
Движение на перекрестке Дунайского проспекта и Московского шоссе будет ограничено до 19 июля 2023 года. Там строят транспортную развязку.
В центре до 15 октября перекроют проезд на перекрестке Новгородской улицы и улицы Моисеенко. Там реконструируют инженерные сети. Объезд предусмотрен по 9-й Советской улице, Суворовскому проспекту и Тульской улице.
До 12 августа по аналогичной причине закроют Пушкинскую улицу в Павловске от Казарменного переулка до переулка Красного Курсанта. Объехать перекрытия можно будет по Казарменному переулку, улице Декабристов, переулку Красного Курсанта и улице Красного Курсанта.
А в Парголово до 19 августа для прокладки инженерных сетей перекроют движение транспорта по улице Шишкина от Пляжевой улицы до Колхозной улицы. Объезд предусмотрен по Пляжевой улице, улице Ломоносова, Выборгскому шоссе, Парковой улице и дороге в Каменку.