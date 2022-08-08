Строительство развязки на год ограничит движение на перекрестке Дунайского с Московским шоссе

Дорожные работы и работы на коммуникациях с 10 августа добавят перекрытий и ограничений в пяти районах Петербурга. В том числе потеснят водителей на улице Профессора Попова и перекрестке Дунайского проспекта с Московским шоссе, сообщает 8 августа пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

До 13 октября из-за ремонта дороги будет ограничено движение по улице Профессора Попова от Барочной улицы до улицы Даля. Объехать место работ можно будет по Барочной улице, Песочной набережной и улице Даля.