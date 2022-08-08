Глава Минздрава сравнил показатели мужской и женской смертности в России

В России показатели смертности мужчин к 35–40 годам в два раза выше, чем среди женщин. Об этом заявил 8 августа на Всероссийском форуме волонтёров-медиков министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.



При этом глава Минздрава отметил, что одной из главных причин смертности мужчин в этом возрасте являются внешние факторы. По словам Мурашко, молодые люди сейчас не всегда привержены ведению здорового образа жизни — достаточно большое количество продолжают курить, мало занимаются спортом и употребляют алкоголь.

