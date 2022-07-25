Мурашко рассказал, что в России снизился уровень смертности онкобольных

За три года в России на 4,5% снизился уровень смертности онкобольных. Это «очень хороший результат» для таких тяжелых заболеваний, заявил 25 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко.



«Еще одна цифра такая, говорящая очень о многом, об эффективности терапии, — это 8,6% — снижение одногодичной летальности у пациентов со злокачественными образованиями. Также на 5,5% увеличилась и пятилетняя выживаемость у пациентов с раковыми заболеваниями», — отметил он на совещании президента с правительством РФ (цитата по РИА Новости).

