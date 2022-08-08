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    COVID-19

    Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла почти на 60 процентов. В Петербурге больше 2600 случаев за сутки

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    Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 59,7%. Госпитализаций стало больше на 27,7%. За минувшие сутки выявили 17862 случая, из которых 2 642 в Петербурге, сообщает 8 августа оперативный штаб.

    Также за сутки госпитализировано 1 252 человека. Из них 102 в Петербурге. По стране подтверждено 45 летальных исходов, в том числе 8 в городе на Неве.

    Новый пик заболеваемости коронавирусом придется в России на август, сообщил ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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