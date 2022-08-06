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    COVID-19

    Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге превысила 2300 случаев

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    Заболеваемость коронавирусом набирает обороты. По стране зарегистрировали 19 974 новых случая против 18 555 днем ранее. В Петербурге число заразившихся за сутки составило 2303 человека (2078 днем ранее), сообщили в федеральном оперштабе 6 августа.

    В Москве за сутки насчитали 5997 случаев. В Московской области — 2072.

    Всего по стране госпитализированы 2 141 человек. В Петербурге 193 человека поступили в больницу и 9 скончались, в Москве — 371 госпитализированный и 17 смертей.

    Новый пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа, до этого число новых ежедневных случаев COVID-19 будет увеличиваться, сообщил ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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