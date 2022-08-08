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    Экономика и санкции

    В Минобрнауки рассказали, сколько нужно денег для достижения лекарственного суверенитета в 2030 году

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    Для вывода на экспорт 50 оригинальных отечественных препаратов и достижения лекарственного суверенитета к 2030 году потребуется 200 млрд рублей. Об этом говорится в концепции поддержки фармотрасли, разработанной рабочей группой при Минобрнауки, пишет 8 августа РБК.

    Текст концепции, который есть в распоряжении информагентства, подтвердили три источника, знакомых с её содержанием. Уточняется, что предварительный документ уже направлен замминистра науки и высшего образования Алексею Медведеву, в дальнейшем его представят курирующему сферу научных исследований и разработок вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

    Согласно концепции, в настоящий момент доля иностранных производителей на лекарственном рынке в денежном выражении составляет 55 % при общем объёме рынка 2,3 трлн рублей, в количественном — 33 % из 6,5 млрд упаковок. К 2030 году предполагается достичь лекарственного суверенитета, при котором произведённые в стране препараты и диагностические системы занимали бы 75 % рынка в денежном выражении и 85 % — в количественном.

    Ранее «Фонтанка» писала, что президент РФ Владимир Путин дал поручение провести в стране эксперимент по продаже рецептурных лекарств через Интернет. Напомним, что онлайн-торговля безрецептурными лекарствами разрешена в России с 2020 года. Однако препараты, требующие рецепта врача, приобрести через Интернет до сих пор невозможно.

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