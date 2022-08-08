В Минобрнауки рассказали, сколько нужно денег для достижения лекарственного суверенитета в 2030 году

Для вывода на экспорт 50 оригинальных отечественных препаратов и достижения лекарственного суверенитета к 2030 году потребуется 200 млрд рублей. Об этом говорится в концепции поддержки фармотрасли, разработанной рабочей группой при Минобрнауки, пишет 8 августа РБК.



Текст концепции, который есть в распоряжении информагентства, подтвердили три источника, знакомых с её содержанием. Уточняется, что предварительный документ уже направлен замминистра науки и высшего образования Алексею Медведеву, в дальнейшем его представят курирующему сферу научных исследований и разработок вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

