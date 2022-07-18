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    Лекарства по рецепту уйдут и в интернет. Путин дал на это две недели

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    Эксперимент по продаже рецептурных лекарств через интернет должен быть проведен в России. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    Подготовить необходимые документы и разобраться между ведомствами чиновники должны в течение двух недель.

    «Не затягивайте, пожалуйста», — попросил Путин (цитата по ТАСС).

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко на том же совещании рассказал, что необходимый законопроект уже был подготовлен Министерством экономики и согласован с его ведомством. Однако в процессе работы возникли вопросы, требующие дополнительной работы.

    Онлайн-торговля безрецептурными лекарствами разрешена в России с 2020 года. Однако лекарства, требующие рецепта врача, приобрести через интернет до сих пор невозможно.

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