Лекарства по рецепту уйдут и в интернет. Путин дал на это две недели

Эксперимент по продаже рецептурных лекарств через интернет должен быть проведен в России. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.



Подготовить необходимые документы и разобраться между ведомствами чиновники должны в течение двух недель.

«Не затягивайте, пожалуйста», — попросил Путин (цитата по ТАСС).

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на том же совещании рассказал, что необходимый законопроект уже был подготовлен Министерством экономики и согласован с его ведомством. Однако в процессе работы возникли вопросы, требующие дополнительной работы.