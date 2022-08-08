В Москве возбудили дело после гибели трех рабочих в канализации

Уголовное дело возбуждено после гибели трех рабочих, провалившихся в канализационный люк на юго-востоке Москвы. Об этом утром 8 августа сообщает столичная прокуратура.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — рассказали в ведомстве.



Прокуратура уточнила, что в воскресенье, 7 августа, в канализационном коллекторе оказалось 12 человек (ранее сообщалось о 13 рабочих). Из-за подъема уровня воды не смогли выбраться на поверхность трое — 1999, 2001 и 2002 года рождения.

