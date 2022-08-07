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    Найдены еще два тела утонувших в московском коллекторе рабочих

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    В Москве обнаружены еще тела двоих рабочих, провалившихся в канализационный коллектор днем в воскресенье. Об обнаружении сообщила столичная прокуратура вечером 7 августа.

    Сегодня днем 13 рабочих свалились в столичную канализацию. Мужчин унесло потоками воды — кто-то смог выбраться сам, кого-то достали спасатели. Троих пропавших — 1999, 2001 и 2002 годов рождения — начали искать. Теперь их тела найдены.

    Столичные власти объяснили, что рабочие чистили водосток, когда на Москву обрушились «сверхинтенсивные осадки». Прокуратура направила материалы для проверки в следственные органы.

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