В сторону Израиля спустя минуты после вступления в силу перемирия полетели ракеты

Всего через несколько минут после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой «Исламский джихад»* (запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов»*. — Прим. ред.) в сторону юга Израиля были выпущены ракеты. Об этом 8 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Jerusalem Post.

По данным издания, ракеты выпустили по израильским населенным пунктам, которые находятся рядом с Газой.