В сторону Израиля спустя минуты после вступления в силу перемирия полетели ракеты

Всего через несколько минут после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой «Исламский джихад»* (запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов»*. — Прим. ред.) в сторону юга Израиля были выпущены ракеты. Об этом 8 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Jerusalem Post.
По данным издания, ракеты выпустили по израильским населенным пунктам, которые находятся рядом с Газой.
Генсекретарь палестинского «Исламского джихада» Зияд аль-Нахале предупредил, что боевые действия продолжатся, если Израиль не выполнит требование по освобождению заключенных. «Если противник не будет соблюдать то, о чем мы договорились через египетского посредника, мы снова возобновим боевые действия», — заявил Нахале.
Израильская сторона также предупредила, что будет наносить удары в случае нарушения перемирия «Исламским джихадом».
Отметим, перемирие наступило в пятницу, 7 августа, в 23:30.