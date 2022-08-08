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    В сторону Израиля спустя минуты после вступления в силу перемирия полетели ракеты

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    Всего через несколько минут после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинской группировкой «Исламский джихад»* (запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов»*. — Прим. ред.) в сторону юга Израиля были выпущены ракеты. Об этом 8 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Jerusalem Post.

    По данным издания, ракеты выпустили по израильским населенным пунктам, которые находятся рядом с Газой.

    Генсекретарь палестинского «Исламского джихада» Зияд аль-Нахале предупредил, что боевые действия продолжатся, если Израиль не выполнит требование по освобождению заключенных. «Если противник не будет соблюдать то, о чем мы договорились через египетского посредника, мы снова возобновим боевые действия», — заявил Нахале.

    Израильская сторона также предупредила, что будет наносить удары в случае нарушения перемирия «Исламским джихадом».

    Отметим, перемирие наступило в пятницу, 7 августа, в 23:30.

    * запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов»

    5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Во время атаки был убит один из исламских командиров и, по сообщениям региональных СМИ, еще не менее 15 человек, после чего из сектора Газа начали стрелять в ответ.

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