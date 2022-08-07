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    Петербуржцы испугались чёрного дыма. На Индустриальном проспекте горели покрышки

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    Петербуржцы наблюдали столб чёрного дыма с разных ракурсов вечером 7 августа. Пожар был виден со Свердловской набережной. Очевидцы сообщили о машинах МЧС, проехавших по шоссе Революции.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    В редакцию пришло несколько писем о серьёзном пожаре. Очевидцы утверждали, что горит в районе Индустриального проспекта.

    В пресс-службе МЧС уточнили, что горели покрышки у 69 дома на Индустриальном проспекте (недостроенный трамвайный парк). Площадь пожара составила 15 квадратов. Происшествие обошлось без пострадавших.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Накануне в Китае загорелся 900-летний деревянный мост, а потом еще и обрушился. Он считался одним из символов инженерного гения древних китайцев.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
    Фото: Читатель «Фонтанки»

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