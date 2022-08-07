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    Весь на видео объят пламенем. В Китае 900-летний деревянный мост сгорел, а потом обрушился

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    Самый длинный в Китае деревянный мост Ваньань, построенный более 900 лет назад при династии Сун, сгорел и обрушился, пишет Global Times.

    Как сообщает 7 августа издание, причины пожара неизвестны. Его тушение заняло почти 10 часов, в результате конструкции переправы не выдержали. Протяженность переправы на юго-востоке Китае составляла почти 100 метров, а ширина — почти пяти метров. Он считался одним из символов инженерного гения древних китайцев.

    «Я предполагаю, что пожар, вероятно, был вызван рукотворными действиями, а не стихийным бедствием, самовозгорание моста на воде крайне редко», — прокомментировал эксперт по древней архитектуре Пекинского университет Сюй Итао.

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