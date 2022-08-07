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    Нэнси, зачем? Выпуск Apple iPhone 14 могут перенести из-за визита Пелоси на Тайвань

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    Выпуск нового Apple iPhone 14 может быть отложен из-за эскалации в отношениях между Тайванем и Китаем, связанной с недавним визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

    Как пишет GSM Arena 7 августа, Apple — клиент тайваньского гиганта TSMC, который поставляет чипы на завод Pegatron в Китае, где собираются смартфоны iPhone. После визита Пелоси, по информации издания, были введены новые требования: теперь нельзя упоминать «Тайвань» или «Китайская Республика» в отгрузочных документах. Это может сказаться как на будущих, так и на действующих поставках — часть оборудования может быть возвращена на остров.

    Как пишет издание, в связи с этим компания Apple уже попросила изменить надписи, а также занялась диверсификацией производства — часть смартфонов может быть выпущена на заводе Foxconn в Индии.

    Тем временем армия Китая начала масштабные учения вокруг Тайваня и обещает сделать их регулярными.

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