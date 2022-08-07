Как в Петербурге прошли парусные регаты. Фоторепортаж «Фонтанки»

На Неве в воскресенье, 7 августа, прошли парусные регаты «Петровская акватория» и «Туристская регата». Посмотрите на них — в фоторепортаже «Фонтанки».
В «Петровской акватории» принимали участие 30 парусных яхт класса «Оптимист». Ими управляли юные ученики яхтенных школ Петербурга.
В «Туристской регате» участвовали парусно-гребные лодки «Капитанская гичка» длиной 12 метров, с 10 распашными веслами и 3 парусами. Их активно использовали до начала XX века на военных кораблях российского флота.
Так, 40 участников показали парусно-гребное многоборье в гонках «Человек за бортом» и «Передача груза на берег».
Накануне в Петербурге парад речных судов прошел по Фонтанке, Мойке и Крюкову каналу. По центру города 7 августа с музыкой, развлекая туристов, прошли теплоходы класса «Фонтанка» и «Мойка», украшенные флагами.