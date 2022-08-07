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    Как в Петербурге прошли парусные регаты. Фоторепортаж «Фонтанки»

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    На Неве в воскресенье, 7 августа, прошли парусные регаты «Петровская акватория» и «Туристская регата». Посмотрите на них — в фоторепортаже «Фонтанки».

    В «Петровской акватории» принимали участие 30 парусных яхт класса «Оптимист». Ими управляли юные ученики яхтенных школ Петербурга.

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    В «Туристской регате» участвовали парусно-гребные лодки «Капитанская гичка» длиной 12 метров, с 10 распашными веслами и 3 парусами. Их активно использовали до начала XX века на военных кораблях российского флота.

    Так, 40 участников показали парусно-гребное многоборье в гонках «Человек за бортом» и «Передача груза на берег».

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    Накануне в Петербурге парад речных судов прошел по Фонтанке, Мойке и Крюкову каналу. По центру города 7 августа с музыкой, развлекая туристов, прошли теплоходы класса «Фонтанка» и «Мойка», украшенные флагами.

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    Комментарии 2

    27448804507 Авг 2022 в 19:34
    Круто
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