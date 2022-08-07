В Кремле обрадовались переизбранию Дворковича главой FIDE

Переизбрание Аркадия Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) говорит об эффективности его работы на посту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая победа», — сказал представитель Кремля.



Песков отметил, что никто заранее не был уверен в переизбрании Дворковича.



В марте бывший помощник президент (когда этот пост занимал Дмитрий Медведев) и бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович ушел с поста главы Фонда «Сколково». До этого, напоминает «Коммерсантъ», Дворкович в интервью американскому изданию Mother Jones выступил против спецоперации России на Украине.