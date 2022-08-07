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    В Кремле обрадовались переизбранию Дворковича главой FIDE

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    Переизбрание Аркадия Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) говорит об эффективности его работы на посту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая победа», — сказал представитель Кремля.

    Песков отметил, что никто заранее не был уверен в переизбрании Дворковича.

    В марте бывший помощник президент (когда этот пост занимал Дмитрий Медведев) и бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович ушел с поста главы Фонда «Сколково». До этого, напоминает «Коммерсантъ», Дворкович в интервью американскому изданию Mother Jones выступил против спецоперации России на Украине.

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