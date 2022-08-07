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    В России 100 тысяч заболевших коронавирусом за неделю — впервые с апреля

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    Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти. Впервые с апреля за неделю выявили более 100 000 случаев COVID-19. За минувшие сутки сразу 20 303 новых случая, из них 2 410 — в Петербурге, сообщает федеральный оперштаб.

    По состоянию на 7 августа в России за сутки госпитализировано 1 505 человек. Из них 107 в Петербурге. По стране подтверждено 44 летальных исхода, в том числе 7 в городе на Неве.

    Новый пик заболеваемости коронавирусом придется в России на август, сообщил ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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