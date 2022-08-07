Жалеем и спину ребенка, и кошелек родителя: рассказываем, как выбрать идеальный ранец и сэкономить

Для каждого школьника ранец надо подбирать индивидуально Фото: Александр Подопригора / 161.RU Поделиться Поделиться





До 1 сентября осталось меньше месяца, но многие родители до сих пор не купили своим детям школьные ранцы. С одной стороны, взрослым хочется не потратить заоблачные суммы, ведь, кроме портфеля, нужно купить еще уйму всего. С другой стороны, от выбора ранца, особенно самого первого, зависит здоровье спины и комфорт ребенка в ближайший учебный год. Мы спросили врача, Роспотребнадзор и финансового эксперта, как найти идеальный для вашего ребенка вариант.

Как ранцы могут навредить здоровью? Самая очевидная проблема со стороны здоровья, с которой могут столкнуться дети с «неправильным» портфелем, — это нарушение осанки ребенка, то есть сколиоз, рассказала врач-педиатр детской поликлиники «Новой больницы» Анастасия Удачина.



— Если это произойдет, то, скорее всего, придется обратиться за помощью к ортопеду, — говорит медик. — Также имеет смысл проконсультироваться у этого специалиста, если ребенок еще до школы имеет серьезные проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата.

Чтобы избежать проблем со спиной, Анастасия Удачина советует обратить внимание на несколько моментов. — Нужно изучить форму спинки: она должна быть ортопедическая, то есть анатомической формы, твердая, с эргономичными вставками, — рассказывает педиатр. — Также нужно проверить материал: спинка должна быть сделана из дышащего материала, чтобы спина ребенка сильно не вспотела, а сам ранец должен быть сшит из водонепроницаемого материала, чтобы учебники и тетради школьника остались целыми и невредимыми.

Также врач рекомендует искать модель с мягкими, хорошо прошитыми и непроклеенными лямками шириной от 4 до 8 сантиметров и легко регулируемой длиной.

При выборе ранца важна каждая деталь Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





По словам Анастасии Удачиной, высоту ранца также стоит подбирать индивидуально в зависимости от роста ребенка: при росте 82–91 см высота должна быть 28–36 см, при росте 91–113 см — 36–42 см, при росте 113–135 см — 42–45 см.

Однако родителям нужно помнить не только про физическое здоровье ребенка, но и психологическое. Особенно это важно для детей, которые идут в школу впервые.

— Важно сформировать у ребенка приятные эмоции и впечатления от обучения, поэтому рекомендуется выбрать расцветку, принт и изображения персонажей, которые будут нравиться вашему первокласснику, — считает Анастасия Удачина.

Что еще важно при выборе портфеля для школьника? Также при выборе ранца надо учитывать требования безопасности. По словам пресс-секретаря управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталии Лукьянцевой, портфели должны иметь детали или фурнитуру со светоотражающими элементами спереди, сбоку и сверху, а также быть контрастных цветов, чтобы быть заметными в темное время суток.

Нельзя забывать и о посильной нагрузке для каждого возраста. — Вес самих ранцев должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 граммов, для средних и старших классов — не более 1000 граммов, — рассказывает Наталия Лукьянцева. — Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать лимитов: для учащихся 1–2-х классов — 1,5 кг, 3–4-х — 2 кг, 5–6-х — 2,5 кг, 7–8-х — 3,5 кг, 9–11-х — 4 кг. А как сэкономить при покупке ранца?

По словам финансового эксперта Александра Патешмана, сэкономить на школьных товарах в магазинах в августе невозможно.

— Сейчас цены в магазинах уже высокие, потому что если сейчас продавцы не заработают на этом, то через полтора месяца уже не смогут, — объясняет Александр Патешман. — Но на «Авито», например, можно найти совершенно новые ранцы, которые куплены заранее в этом году, но кому-то не подошли, у кого-то ребенок такой не захотел. И родители выставляют ранцы по себестоимости, по которой они купили, пока цены еще не выросли.

У финансового эксперта, который по совместительству является отцом троих детей, есть еще один лайфхак.

— У меня есть договор с детьми: если я по какой-то причине не купил ранец полгода назад, а сейчас он стоит дико дорого, то 1 сентября ребенок идет в школу со старым ранцем. К 1 октября ранцы обязательно будут распродавать с 50-процентной скидкой, и я куплю, но разницу между тем, сколько он стоил 1 сентября и 1 октября, которая может составлять хоть 5000 рублей, я отдаю ребенку, — делится Александр Патешман. — Если мы просто скажем, мол, походи со старым ранцем, чтобы родители сэкономили, дети на это не пойдут. Но как только они услышат, что они смогут потратить условные 5000 на себя, дети такие условия радостно принимают.

