В Брусничном и Торфяновке скопились очереди на въезд из Финляндии в Россию

По данным онлайн-сервиса Granitsa-online, вечером 6 августа около 22:00 на автомобильном пункте пропуска в Торфяновке скопилась очередь из более чем 50 автомобилей на въезд в Россию из Финляндии. Прождать необходимо было около получаса.

В Брусничном в то же время нужно было ждать более часа. Там в очереди на возвращение в Россию стояли больше ста машин