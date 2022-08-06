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    В Брусничном и Торфяновке скопились очереди на въезд из Финляндии в Россию

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    По данным онлайн-сервиса Granitsa-online, вечером 6 августа около 22:00 на автомобильном пункте пропуска в Торфяновке скопилась очередь из более чем 50 автомобилей на въезд в Россию из Финляндии. Прождать необходимо было около получаса.

    В Брусничном в то же время нужно было ждать более часа. Там в очереди на возвращение в Россию стояли больше ста машин

    Пока петербуржцы пользуются возможностью провести выходные в Финляндии, представители парламентских партий Суоми высказались 26 июля за запрет выдавать россиянам туристические визы. Сообщение вызвало волну дезинформации в социальных сетях — якобы решение уже принято. На самом деле это не так. Подробности читайте в материале «Фонтанки».

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