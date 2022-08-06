«Несерьёзный ДТП». На парковке «Гранд Каньона» прохожие ловили пьяного из каршеринга

В Выборгском районе Петербурга «бесправник» решил, что алкоголь не повлияет на водительские навыки, и прокатил друзей до ближайшего препятствия. Чтобы привлечь его к ответственности, пришлось пробежаться.

Как сообщает «Дорожный инспектор», каршеринг с покинувшей клуб компанией въехал в припаркованную «КИА» на стоянке у ТРК «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса около половины первого часа ночи 6 августа. За рулём сидел 36-летний гражданин Узбекистана, оставшийся без прав после пьяной езды.

Веру в то, что 50 граммов для водителя — это несерьёзно, он не потерял. Зато полицейские рисковали потерять его: мужчина ушёл на противоположный конец парковки и останавливаться как будто не собирался. Его поймали и вернули к месту ДТП очевидцы.



К рассвету этот момент, похоже, стёрся из памяти. Водитель настаивал, что выпил всего ничего, совсем не бегал, но в каршеринг сел действительно зря, потому что на такси обошлось бы дешевле.

«Несерьёзный ДТП… Никого не бил, не убил. Проехал всего лишь километр, может, полтора. Ошибку осознал», - говорит он на камеру.

