«Несерьёзный ДТП». На парковке «Гранд Каньона» прохожие ловили пьяного из каршеринга

В Выборгском районе Петербурга «бесправник» решил, что алкоголь не повлияет на водительские навыки, и прокатил друзей до ближайшего препятствия. Чтобы привлечь его к ответственности, пришлось пробежаться.
Как сообщает «Дорожный инспектор», каршеринг с покинувшей клуб компанией въехал в припаркованную «КИА» на стоянке у ТРК «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса около половины первого часа ночи 6 августа. За рулём сидел 36-летний гражданин Узбекистана, оставшийся без прав после пьяной езды.
Веру в то, что 50 граммов для водителя — это несерьёзно, он не потерял. Зато полицейские рисковали потерять его: мужчина ушёл на противоположный конец парковки и останавливаться как будто не собирался. Его поймали и вернули к месту ДТП очевидцы.
К рассвету этот момент, похоже, стёрся из памяти. Водитель настаивал, что выпил всего ничего, совсем не бегал, но в каршеринг сел действительно зря, потому что на такси обошлось бы дешевле.
«Несерьёзный ДТП… Никого не бил, не убил. Проехал всего лишь километр, может, полтора. Ошибку осознал», - говорит он на камеру.
«На месте надул - 0,499 мг/л. Но решил ещё проверить результат у доктора.
С доктором как-то не сложилось сразу, когда злодей потребовал доказать, что врач имеет право проводить исследования. Три попытки втянуть воздух в себя, а не выдохнуть в трубочку. И медик оценила данные кривляния как отказ от медосвидетельствования», - рассказывает «Дорожный инспектор».
Кроме этого, иностранец знакомился с протоколами об оставлении места ДТП и езде за рулём после лишения прав. Не исключено уголовное дело по статье 264.1 УК - «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». После почти пяти часов процессуальных мытарств мужчина остался в отделе полиции, каршеринг уехал на штрафстоянку.