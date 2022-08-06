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    Когда прокачал удачу на максимум. Посмотрите на самого счастливого водителя дня

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    Самый счастливый водитель нашелся в Петербурге во время непогоды 6 августа. Порыв ветра свалил большую иву во дворе, но рухнула она так удачно, что на «Дастере» горожанина не оказалось ни царапины.

    По данным «Фонтанки», машина принадлежит 67-летнему пенсионеру.

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    Фотографии везунчика опубликовали в паблике «ДТП и ЧП». «Какая у человека хорошая карма, — шутят в комментариях петербуржцы. — При таком везении можно ставки на спорт делать или в казино идти». «Идеальное сочетание прямых и окружностей», — отвечают им другие.

    Многим водителям фортуна в этот день не улыбнулась. Деревья придавили машины на Солидарности.

    На Юкковском шоссе водитель остановился купить арбуз и получил неожиданный сюрприз.

    Первые итоги непогоды 6 августа подводит «Ленсвет». Особенно сильно стихия бушевала в Курортном и Петродворцовом районах. К пяти часам вечера там насчитали более тридцати поваленных деревьев — и это только те, что упали на провода и уронили столбы.

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