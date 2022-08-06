Когда прокачал удачу на максимум. Посмотрите на самого счастливого водителя дня

Самый счастливый водитель нашелся в Петербурге во время непогоды 6 августа. Порыв ветра свалил большую иву во дворе, но рухнула она так удачно, что на «Дастере» горожанина не оказалось ни царапины.
По данным «Фонтанки», машина принадлежит 67-летнему пенсионеру.
Фотографии везунчика опубликовали в паблике «ДТП и ЧП». «Какая у человека хорошая карма, — шутят в комментариях петербуржцы. — При таком везении можно ставки на спорт делать или в казино идти». «Идеальное сочетание прямых и окружностей», — отвечают им другие.
Многим водителям фортуна в этот день не улыбнулась. Деревья придавили машины на Солидарности.
На Юкковском шоссе водитель остановился купить арбуз и получил неожиданный сюрприз.
Первые итоги непогоды 6 августа подводит «Ленсвет». Особенно сильно стихия бушевала в Курортном и Петродворцовом районах. К пяти часам вечера там насчитали более тридцати поваленных деревьев — и это только те, что упали на провода и уронили столбы.