«Ленсвет» отвоёвывает уличное освещение у непогоды. Петербуржцев просят не пугаться темноты

В Петербурге шквалистый ветер шатает деревья и метко валит их на провода. Ночь в Курортном районе города обещает быть особенно тёмной.



Первые итоги непогоды 6 августа подводит «Ленсвет». Особенно сильно стихия бушевала в Курортном и Петродворцовом районах. К пяти часам вечера там насчитали более тридцати поваленных деревьев — и это только те, что упали на провода и уронили столбы.