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    «Ленсвет» отвоёвывает уличное освещение у непогоды. Петербуржцев просят не пугаться темноты

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    Фото: СПб ГБУ «Ленсвет»
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    В Петербурге шквалистый ветер шатает деревья и метко валит их на провода. Ночь в Курортном районе города обещает быть особенно тёмной.

    Первые итоги непогоды 6 августа подводит «Ленсвет». Особенно сильно стихия бушевала в Курортном и Петродворцовом районах. К пяти часам вечера там насчитали более тридцати поваленных деревьев — и это только те, что упали на провода и уронили столбы.

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    Повреждённые воздушные линии демонтируют в усиленном режиме. Работы хватит на вечер и ночь, незаметной для жителей она не останется.

    «На территории Курортного района уличные светильники будут преимущественно обесточены. Приносим извинения за временные неудобства», — предупреждают в пресс-службе.

    Свет в местах проведения работ вернут после полного восстановления сети уличного освещения.

    Двумя районами древопад не ограничился. Так, неприятный сюрприз ждёт водителей, припарковавших машины у автосервиса на улице Салова, 70/2.

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    Фото: СПб ГБУ «Ленсвет»
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