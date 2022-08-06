«Ленсвет» отвоёвывает уличное освещение у непогоды. Петербуржцев просят не пугаться темноты

В Петербурге шквалистый ветер шатает деревья и метко валит их на провода. Ночь в Курортном районе города обещает быть особенно тёмной.
Первые итоги непогоды 6 августа подводит «Ленсвет». Особенно сильно стихия бушевала в Курортном и Петродворцовом районах. К пяти часам вечера там насчитали более тридцати поваленных деревьев — и это только те, что упали на провода и уронили столбы.
Повреждённые воздушные линии демонтируют в усиленном режиме. Работы хватит на вечер и ночь, незаметной для жителей она не останется.
«На территории Курортного района уличные светильники будут преимущественно обесточены. Приносим извинения за временные неудобства», — предупреждают в пресс-службе.
Свет в местах проведения работ вернут после полного восстановления сети уличного освещения.
Двумя районами древопад не ограничился. Так, неприятный сюрприз ждёт водителей, припарковавших машины у автосервиса на улице Салова, 70/2.
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Не повезло водителю на проспекте Пятилеток. Автомобиль, припаркованный во дворе у дома 8 по улице Орджоникидзе, ждёт ремонт крыши.
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Без жертв среди прохожих в субботу не обошлось. На проспекте Большевиков упала остановка, в больницу увезли женщину.