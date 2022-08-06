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    Лицеистку на велодорожке набережной Фонтанки сбил мотоциклист с десятком штрафов

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    Авария в центре Петербурга стала юбилейным нарушением для мотоциклиста, сбившего девушку у Аничкова моста. Об этом стало известно «Фонтанке» 6 августа.

    По уточнённым данным, 17-летняя ученица лицея из Нижнего Новгорода не разминулась с Suzuki GSX-R 1000 на велодорожке набережной Фонтанки. Девушка пыталась перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода, но на отведённую для машин часть дороги выйти не успела.

    В детскую больницу её увезли с сотрясением мозга и ушибом головы.

    29-летний мотоциклист из Самарской области за последние полтора года привлекался к административной ответственности девять раз. В его багаже превышение скорости, управление незарегистрированным транспортом, уклонение от уплаты штрафа и езда без страховки, на которой водителя ловили пять раз.

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