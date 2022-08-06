Лицеистку на велодорожке набережной Фонтанки сбил мотоциклист с десятком штрафов

Авария в центре Петербурга стала юбилейным нарушением для мотоциклиста, сбившего девушку у Аничкова моста. Об этом стало известно «Фонтанке» 6 августа.



По уточнённым данным, 17-летняя ученица лицея из Нижнего Новгорода не разминулась с Suzuki GSX-R 1000 на велодорожке набережной Фонтанки. Девушка пыталась перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода, но на отведённую для машин часть дороги выйти не успела.

В детскую больницу её увезли с сотрясением мозга и ушибом головы.