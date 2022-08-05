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    Мотоциклист сбил 17-летнюю девушку, решившую перейти набережную Фонтанки в неположенном месте

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    Несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП в центре Петербурга днем 5 августа. Она попала под колеса мотоцикла.

    В 12:25 в полицию Центрального района Петербурга поступила информация о ДТП у Аничкова моста. На набережной Фонтанки, возле дома 27, 29-летний водитель мотоцикла Suzuki сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего полиция ведет проверку.

    Фото: «Мегаполис»

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