Седьмой фестиваль «Фонтанка SUP» стартовал! Смотрите на принцесс, миньонов и Симпсонов на досках с веслом

В Петербурге 6 августа стартовал седьмой в истории фестиваль «Фонтанка SUP». Более шести тысяч сапсерферов в карнавальных костюмах отправились от Инженерного моста по рекам и каналам Петербурга.
Среди участников нашлись ягоды, ведьмы, динозавры, семейка Симпсонов, миньоны и много других ярких персонажей.
«Передаю всем привет от сайта «Фонтанка.ру». Нас сегодня с вами очень много. Мы установили мировой рекорд, это самый большой сап-фестиваль в мире. Надеюсь, мы еще не один год с вами здесь будем встречаться!» — заявил генеральный директор сайта «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский.
«Привет, Петербург! Никакие слова не нужны, вы сами все видите, вы сами все сделали этот невероятный фестиваль. Всем легкой воды! Ура!» — сказал главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков.
Перед стартом прошел танцевальный флешмоб при поддержке официального командного партнера компании «Газпром нефть». Участники неплохо размялись перед заплывом, стоя прямо на сапах.
Среди шести тысяч участников — 28 корпоративных команд, включая команду сайта «Фонтанка.ру». Самую многочисленную команду собрала компания Setl Group — больше 300 человек. Больше 100 человек выставила группа компаний «Эталон». Также с нами Victoria Stenova, которая поддерживает фестиваль «Фонтанка SUP» с момента его основания, и звездная команда телеканала ТНТ.
Маршрут карнавального шествия занимает примерно 9 километров. Участники пройдут по Фонтанке до Крюкова канала, свернут в него и уже очень скоро снова повернут направо — в канал Грибоедова. Дальше, никуда больше не сворачивая, до самого финиша. Он, напомним, находится там же, где и старт, — на набережной Мойки в районе Марсова поля.
Международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» в седьмой раз организован и проводится городским порталом «Фонтанка.ру», в этом году при поддержке комитета по туризму Санкт-Петербурга. Девиз фестиваля: «В Питере — плыть».
За годы существования фестиваль «Фонтанка SUP» стал одной из визитных карточек Северной столицы. Напомним, что в прошлом году на воду вышли более трех тысяч любителей сапсерфинга из 10 стран и более 80 городов. В 2021 году фестиваль «Фонтанка SUP» победил в X Национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».