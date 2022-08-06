Седьмой фестиваль «Фонтанка SUP» стартовал! Смотрите на принцесс, миньонов и Симпсонов на досках с веслом

В Петербурге 6 августа стартовал седьмой в истории фестиваль «Фонтанка SUP». Более шести тысяч сапсерферов в карнавальных костюмах отправились от Инженерного моста по рекам и каналам Петербурга.



Среди участников нашлись ягоды, ведьмы, динозавры, семейка Симпсонов, миньоны и много других ярких персонажей.

«Передаю всем привет от сайта «Фонтанка.ру». Нас сегодня с вами очень много. Мы установили мировой рекорд, это самый большой сап-фестиваль в мире. Надеюсь, мы еще не один год с вами здесь будем встречаться!» — заявил генеральный директор сайта «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский.