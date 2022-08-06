В Питере — плыть! Ярко! Трансляция с открытия «Фонтанка SUP — 2022»

В акватории Мойки утром 6 августа собрались больше пяти тысяч участников уникального SUP-карнавала. Совсем скоро, после танцевального флешмоба от официального командного партнера компании «Газпром нефть», любители сапсёрфа пройдут яркой волной по рекам и каналам в центре Петербурга. Смотрите прямое включение со старта «Фонтанка SUP — 2022».

В день проведения SUP-феста «Фонтанка» будет показывать самые яркие моменты, рассказывать о «Фонтанка SUP» в новостях, вести трансляцию в своем телеграм-канале, в группе «ВК» и фестивальном сообществе «ВК "Фонтанка SUP"».

