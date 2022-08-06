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    Фонтанка SUP

    В Питере — плыть! Ярко! Трансляция с открытия «Фонтанка SUP — 2022»

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    В акватории Мойки утром 6 августа собрались больше пяти тысяч участников уникального SUP-карнавала. Совсем скоро, после танцевального флешмоба от официального командного партнера компании «Газпром нефть», любители сапсёрфа пройдут яркой волной по рекам и каналам в центре Петербурга. Смотрите прямое включение со старта «Фонтанка SUP — 2022».

    В день проведения SUP-феста «Фонтанка» будет показывать самые яркие моменты, рассказывать о «Фонтанка SUP» в новостях, вести трансляцию в своем телеграм-канале, в группе «ВК» и фестивальном сообществе «ВК "Фонтанка SUP"».

    Партнёры «Фонтанка SUP — 2022»:

    Официальный партнер — Victoria Stenova

    Официальный командный партнер — компания «Газпром нефть»

    Официальный страховой партнер — СК «Двадцать первый век»

    Официальный сёрф-партнер — РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРФИНГА

    SUP-партнер — проект WantSUP_spb

    Командные партнеры:

    Setl Group

    АО «ЛОЭСК»

    Группа «Эталон»

    Сервис доставки «Лента Онлайн»

    Банк «Санкт-Петербург»

    ТНТ

    БГТУ «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д. Ф. УСТИНОВА

    Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

    Партнеры фестиваля:

    Сеть зоомагазинов «Четыре лапы»

    ПАО «Россети Ленэнерго»

    Почта России

    Компания «Леврана»

    Сеть «Перекрёсток»

    Театр «Легенда»

    SUPFORFUN

    Цех 85

    ЕM GROUP

    Компания «Медтехника СПб»

    585*ЗОЛОТОЙ

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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