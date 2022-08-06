В Питере — плыть! Ярко! Трансляция с открытия «Фонтанка SUP — 2022»

В акватории Мойки утром 6 августа собрались больше пяти тысяч участников уникального SUP-карнавала. Совсем скоро, после танцевального флешмоба от официального командного партнера компании «Газпром нефть», любители сапсёрфа пройдут яркой волной по рекам и каналам в центре Петербурга. Смотрите прямое включение со старта «Фонтанка SUP — 2022».
В день проведения SUP-феста «Фонтанка» будет показывать самые яркие моменты, рассказывать о «Фонтанка SUP» в новостях, вести трансляцию в своем телеграм-канале, в группе «ВК» и фестивальном сообществе «ВК "Фонтанка SUP"».
Партнёры «Фонтанка SUP — 2022»:
Официальный партнер — Victoria Stenova
Официальный командный партнер — компания «Газпром нефть»
Официальный страховой партнер — СК «Двадцать первый век»
Официальный сёрф-партнер — РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРФИНГА
SUP-партнер — проект WantSUP_spb
Командные партнеры:
Сервис доставки «Лента Онлайн»
БГТУ «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д. Ф. УСТИНОВА
Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»
Партнеры фестиваля:
Сеть зоомагазинов «Четыре лапы»
Компания «Леврана»
Сеть «Перекрёсток»
Компания «Медтехника СПб»