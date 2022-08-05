Россиянка Костенюк признана лучшей шахматисткой года по версии Международной федерации

Уроженка Перми Александра Костенюк признана лучшей шахматисткой 2021 года по версии Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Награду она получила в Индии.

О признании Костенюк 5 августа сообщает российская шахматная федерация. Она получила награду в индийком Ченнаи на конгрессе федерации. Отмечается, что индивидуальные награды среди женщин были вручены впервые в истории ФИДЕ.

В прошлом году россиянка стала обрадательницей кубка мира по шахматам среди женщин. Она также чемпионка мира по быстрым шахматам.