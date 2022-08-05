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    Фонтанка SUP

    Застрахуем девушку с веслом и всех героев «Фонтанка-SUP»

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В этом году официальный страховой партнер «Фонтанка-SUP» — петербургская компания «Двадцать первый век». Страхование всех зарегистрированных участников SUP-феста от несчастных случаев осуществляется на протяжении всего маршрута карнавала, который 6 августа пройдет в акваториях рек и каналов в центре Петербурга.

    Также страховка есть и у райдеров спортивной гонки на кубок «Фонтанка CUP», которые выйдут на маршрут за час до старта карнавальной колонны.

    Специально для участников фестиваля компания предлагает промокод FONTANKASUP на скидку 15% на оформление полисов добровольного страхования онлайн до конца года.

    «Двадцать первый век» — это петербургская страховая компания, которая работает на российском и международном рынке более 28 лет, обслуживая интересы корпоративных клиентов и частных лиц. Это универсальная компания, осуществляющая все виды страхования, в том числе:

    • страхование от несчастных случаев детей и взрослых;

    • страхование детей в школах и летних лагерях;

    • страхование спортсменов на соревнованиях и сборах;

    • а также страхование для выезда за рубеж — полисы «Зеленая карта» и полисы медицинского страхования.

    Специалисты компании оказывают профессиональные консультации по вопросам страхования и предлагают конкурентоспособные продукты, созданные с учетом современных потребностей Клиентов. Многие услуги можно оформить онлайн на сайте компании

    Лицензия без ограничения срока действия: СЛ № 2027, ОС № 2027–03, СИ № 2027 ЦБ РФ от 17.05.2022 г.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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