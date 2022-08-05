Застрахуем девушку с веслом и всех героев «Фонтанка-SUP»

В этом году официальный страховой партнер «Фонтанка-SUP» — петербургская компания «Двадцать первый век». Страхование всех зарегистрированных участников SUP-феста от несчастных случаев осуществляется на протяжении всего маршрута карнавала, который 6 августа пройдет в акваториях рек и каналов в центре Петербурга.
Также страховка есть и у райдеров спортивной гонки на кубок «Фонтанка CUP», которые выйдут на маршрут за час до старта карнавальной колонны.
Специально для участников фестиваля компания предлагает промокод FONTANKASUP на скидку 15% на оформление полисов добровольного страхования онлайн до конца года.
«Двадцать первый век» — это петербургская страховая компания, которая работает на российском и международном рынке более 28 лет, обслуживая интересы корпоративных клиентов и частных лиц. Это универсальная компания, осуществляющая все виды страхования, в том числе:
• страхование от несчастных случаев детей и взрослых;
• страхование детей в школах и летних лагерях;
• страхование спортсменов на соревнованиях и сборах;
• а также страхование для выезда за рубеж — полисы «Зеленая карта» и полисы медицинского страхования.
Специалисты компании оказывают профессиональные консультации по вопросам страхования и предлагают конкурентоспособные продукты, созданные с учетом современных потребностей Клиентов. Многие услуги можно оформить онлайн на сайте компании
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