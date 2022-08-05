Застрахуем девушку с веслом и всех героев «Фонтанка-SUP»

В этом году официальный страховой партнер «Фонтанка-SUP» — петербургская компания «Двадцать первый век». Страхование всех зарегистрированных участников SUP-феста от несчастных случаев осуществляется на протяжении всего маршрута карнавала, который 6 августа пройдет в акваториях рек и каналов в центре Петербурга.

Также страховка есть и у райдеров спортивной гонки на кубок «Фонтанка CUP», которые выйдут на маршрут за час до старта карнавальной колонны.