УЕФА оценил кричалки фанатов «Фенербахче» про Путина в 50 тысяч евро

Союз европейских футбольных ассоциаций наказал турецкий клуб «Фенербахче» за ненадлежащее поведение фанатов в матче квалификации Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Об этом 5 августа говорится на сайте УЕФА.



«Фонтанка» рассказывала, что 27 июля во время игры против украинского клуба турецкие болельщики начали скандировать имя российского президента Владимира Путина после того, как «Динамо» открыло счет.



УЕФА решил оштрафовать «Фенербахче» на 50 тысяч евро «за бросание предметов и выкрикивание провокационного сообщения оскорбительного характера, то есть запрещенных скандирований». Также клуб наказали частичным закрытием трибун, но пока условно с испытательным сроком на два года.

