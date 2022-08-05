АТОР: Болгария приостанавливает выдачу туристических виз россиянам

Консульская служба Болгарии на неопределенный срок приостановила прием документов от россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости. Об этом 5 августа сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным организации, консульство Болгарии в Москве известило туроператоров о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в «виду сложившийся чрезвычайной ситуации».



«О возобновлении работы Консульской службы Болгарии в России будет сообщено дополнительно», – пообещали в диппредставительстве.



Причиной назвали то, что в пятницу 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии были признаны персонами нон грата в РФ. Это ответные меры Москвы на решение болгарских властей о высылке из страны 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств. «Из-за нехватки сотрудников частично приостановили свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство РФ в Варне. Генеральное консульство РФ в Русе приостановило работу. Генконсульство Болгарии в Екатеринбурге временно закрыто», – пишет АТОР.

