АТОР: Болгария приостанавливает выдачу туристических виз россиянам

Консульская служба Болгарии на неопределенный срок приостановила прием документов от россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости. Об этом 5 августа сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным организации, консульство Болгарии в Москве известило туроператоров о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в «виду сложившийся чрезвычайной ситуации».
«О возобновлении работы Консульской службы Болгарии в России будет сообщено дополнительно», – пообещали в диппредставительстве.
Причиной назвали то, что в пятницу 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии были признаны персонами нон грата в РФ. Это ответные меры Москвы на решение болгарских властей о высылке из страны 70 российских дипломатов и техперсонала российских дипведомств.
«Из-за нехватки сотрудников частично приостановили свою работу консульская служба посольства России в Болгарии и генеральное консульство РФ в Варне. Генеральное консульство РФ в Русе приостановило работу. Генконсульство Болгарии в Екатеринбурге временно закрыто», – пишет АТОР.
При этом отмечается, что визовые центры Болгарии в Москве, Екатеринбурге и Петербурге (включая региональные визовые центры) еще с 25 марта перестали принимать заявления с оплатой консульского сбора «по техническим причинам». Документы можно было подать только тем, кто освобожден от уплаты консульского сбора.
Источники АТОР добавили, что болгарская сторона будет искать возможности для возобновления выдачи виз в России.
Ранее стало известно, что посольство Латвии приостановило на неопределенный срок выдачу виз для граждан РФ «в связи с международной ситуацией».