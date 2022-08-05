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    Латвия приостановила выдачу виз россиянам

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    Посольство Латвии приостановило на неопределенный срок выдачу виз для граждан РФ. Информация об этом размещена 5 августа на официальном сайте латвийской дипмиссии.

    «В связи с международной ситуацией в посольстве Латвийской Республики в РФ на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации», — уточняется в сообщении.

    Аналогичное объявление появилось также на сайте визового центра Латвии.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в конце июля выдачу россиянам ВНЖ и учебных виз прекратило еще одно прибалтийское государство — Эстония.

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