Латвия приостановила выдачу виз россиянам

Посольство Латвии приостановило на неопределенный срок выдачу виз для граждан РФ. Информация об этом размещена 5 августа на официальном сайте латвийской дипмиссии.



«В связи с международной ситуацией в посольстве Латвийской Республики в РФ на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение визы для граждан Российской Федерации», — уточняется в сообщении.



Аналогичное объявление появилось также на сайте визового центра Латвии.



Ранее «Фонтанка» писала, что в конце июля выдачу россиянам ВНЖ и учебных виз прекратило еще одно прибалтийское государство — Эстония.

